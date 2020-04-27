بعد مشهد القبض على التكفيري أبو عمر في "الاختيار" .. رواد يتداولون صورة الإرهابي الحقيقية







مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.



وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.









عرضت أمس الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل، لحظة قبض البطل المنسي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، على قائد الخلية الإرهابية "أبو عمر"، ثم بعد ذلك تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الحقيقية للشهيد أحمد المنسي لحظة قبضه على الإرهابي أبو عمر.