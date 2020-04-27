Advertisements

عاصم ترك لـ "الفجر الفني": هذا ما قاله لي المخرج معتز التوني أثناء تصوير "عمر ودياب"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

كشف الفنان عاصم ترك، عن الأعمال التي يخوض بها السباق الرمضاني قائلا: "أشارك في مسلسل عمر ودياب والاختيار وسلطانة المعز وكل تجربة رغم صغر دورها الا ولها مميزاتها وأحب سماع الكلام الايجابي الذي أناله يعطيني من كاست الاخراج بعد التصوير ويهون عليا الكثير".

وقال لـ 'الفجر الفني" خلال حديثه عن كواليس ترشيحه لـ "عمر ودياب"، إنه تم ترشيحه للمشاركة في هذا المسلسل عن طريق مكتب الكاستنج وتفاجأ بعدها بأنه تم اختياره في نفس يوم الأوديشن.

وأضاف قائلًا: "مشاهدي في المسلسل بيني وبين الفنان مصطفى خاطر".

واستكمل قائلًا: "قيل لي جملة مهمة جدًا وفرقت معي كثيرًا من المخرج معتز التوني أنت ممثل شاطر ولسة عندك كثير"، لافتًا إلى أنهم كانوا يريدون حذف مشهده في المونتاج واضافته في مشهد أكبر لأن ميزة المسلسل أنه منفصل متصل وفي كل حلقة بها ضيوف شرف كثيرون.

واختتم حديثه قائلا: "أريد تقديم شخصية مريض نفسي أو مدمن لأن من وجهة نظري أن هذه الأدوار بها تفاصيل كثيرة لم تظهر".

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.



أخبار تهمك

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 22 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 11 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 6 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 22 ساعة

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 5 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

02:29 ص

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة