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ما بين "100 وش" و"الاختيار" آسر ياسين يخطف قلوب الجمهور

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:16 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

استطاع النجم آسر ياسين، خطف قلوب الجمهور في بداية شهر رمضان الكريم من خلال الدراما.

ويشارك أسر ياسين، في بطولة مسلسل "بـ100 وش" مع النجمة نيللي كريم، والذي بدأ عرضه منذ يومين مع الشهر الكريم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت، ويقع بطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية، ويعملان في النصب.

وحقق المسلسل إشادات واسعة من الجمهور حتى هذه اللحظة بالرغم من كونه في الحلقات الأولى.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، علا رشدي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.

كما شارك "أسر" في مسلسل "الإختيار" كضيف شرف في نهاية الحلقة الثانية وحتى الثالثة، وجسد شخصية النقيب علي، أحد أبطال القوات المسلحة.

"الإختيار" يروي عن قصة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، اثناء محاولته للتصدي لهجوم ارهابي في سيناء.

عبر آسر ياسين عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "الاختيار" من خلال نشر صورتين له بملابس الجيش المصرى، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق عليهما قائلًا: "سعيد جدا بمشاركتى فى مسلسل الاختيار لصاحبي وأخويا الجدع أمير كرارة وشرف ليا أني أمثل دور واحد من أبطال القوات المسلحة اللى ضحوا يحياتهم وخاطروا علشان أماننا وسلامنا تحية وتقدير لكل شهداء القوات المسلحة المنسي أسطورة الصاعقة المصرية".

مسلسل "الإختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.


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