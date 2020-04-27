مورينيو يكشف عن اللاعب الأفضل من ميسي وكريستيانو رونالدو









كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن اللاعب الأفضل من كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي لاعب برشلونة.





وتحدث مورينيو، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، قائلا:" "أفضل لاعب على الإطلاق؟ إنه رونالدو الظاهرة".





وتابع:" تمتع كريستيانو وميسي بمسيرة احترافية أطول، وظل الثنائي في القمة لمدة 15 عامًا".





وواصل:" رغم ذلك، إذا كنا نتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو، عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق".