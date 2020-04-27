هدف ريال مدريد بديل ماني في ليفربول





أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تواصل مع والد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل إقناعه بأهمية انتقال نجله إلى صفوف ليفربول في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن يورجن كلوب أجرى مكالمة هاتفية بوالد كليان مبابي لإقناعه بأن ليفربول سيكون الوجهة الأفضل لمبابي في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يورجن كلوب يرى أن كيليان مبابي هو البديل الأمثل للنجم السنغالي ساديو ماني الذي قد ينتقل إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مبابي سيكلف خزائن ليفربول حوالي 250 مليون جنيه إسترليني ولكن ليفربول نظريًا سيستخدم مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من بيع ماني من أجل تمويل معظم الصفقة.

ونوهت الصحيفة البريطانية أنه في حال انتقال كيليان مبابي إلى ليفربول مقابل 250 مليون جنيه إسترليني سيصبح النجم الفرنسي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.