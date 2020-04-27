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كيتا يطلب من فيرنر الانضمام إلى ليفربول

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
طلب اللاعب الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من زميله السابق تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج الألماني الانضمام إلى الريدز خلال الفترة المقبلة.

وبدأ بالفعل فريق ليفربول المفاوضات مع النادي الألماني منذ فترة للتعاقد مع فيرنر خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وقال ‏نابي كيتا في تصريحات صحفية عن فيرنر : "لعبنا جيدًا معًا في لايبزيج، وكان أحد أفضل زملائي، وإذا سيذهب عن النادي فـ سأطلب من تيمو أن ينضم إلينا هنا في ليفربول".

وكان قد لعب كيتا مع فيرنر بفريق لايبزيج قبل أن يرحل اللاعب الغيني خلال صيف موسم 2018 إلى البريميرليج.

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