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في الحلقة الخامسة من "بردانة أنا 2".. زياد يكتشف حقيقة والدته ويطرد دانيا لهذا السبب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت منذ ساعات الحلقة الخامسة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

بدأت الحلقة بتوجه والد النقيب زياد إلى مكتبه في محاولة منه أن يوضح له حقيقة الحادث الذي تسبب في وفاة والدته وأشقائه وتقديم دليل براءته من دمائهما.

ويرفض زياد الاستماع له وذلك لأنه على يقين بأن والده هو الذي كان يقود تحت تأثير بعض المواد المخدرة وكان يريد الانتحار وأنه هو السبب وراء موتهم، حتى تتواصل مع حبيبته دانيا وتخبره بأنها ستحضر هذه الجلسة لكي تسانده.

وفور وصولها، يعترف والده لهما بأن والدته كانت على علاقة بصديقه فيليب وعندما اكتشف ذلك فر فيليب هاربًا على سويسرا ومن حينها ووالدته تتعالج عند طبيب أمراض نفسيه وتكون تحت تأثير الأدوية المهدئة، ويوم الحادث هي التي أرادت أن تفتعل مشكلة على الطريق ورددت "لازم أموت وتموتوا معي".

انفعل زياد ولم يصدق والده واتهمه بالإجرام وأكد على أن والدته كانت إمرأة ذات سمعة طيبة ومحترمة وأن كل كلامه عليها كذب وإفتراء.

ولكن بعد انصراف والده، أرادت دانيا ان تواجهه بالحقيقة وقالت له إن والده يقول الحقيقة وعليه أن يعترف بذلك لينفعل عليها ويطردها من مكتبه.

ثم يأتي باسم "بديع أبو شقرا" وتهرب منه عروسته ذات ال 16 عام، ولكن تقرر والدته باخفاء هذا الأمر عنه لأنه يشتهر بالإجرام والعصبية والجنون وتفكر مع أهل العروس في طريقة للتحدث معه واخباره بهروبها.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

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