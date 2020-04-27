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أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "فرصة تانية"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:40 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


- خرجت "ياسمين صبري" ملك من المستشفى وذهبت إلى منزلها وقام أهلها بتغير منزلهم حتى لا يذهب لهم أحمد مجدي

- ذهبت صديقة ملك "سارة الشامي" لبيتها، قامت بتذكيرها بكل شئ في عملها، لكي تعود معها في العمل وتكون بصحة أفضل أيضاً

- ذهبت الشرطة لزياد لكي تأخذ منه الأقوال على ما حدث له في الحادث، عندما خرج ذهبت له مرة آخرى البيت ليمضى أبيه على محضر والد ريهام

- هدد مدحت مريم إذا لم ترجع معه البيت وتمضي على وصولات سوف يذهب لملك ويخبرها بموضوع زياد حتى تمرض.

- نصح والد زياد "زياد" بأن يتزوج من ريهام، لأنها تحبه، لكن زياد رفض، قال له أبيه أنا أرى إنها تحبك، وما يفعله والدها أنا اذا كنت مكانه كنت فعلت ذلك وأكثر، محدش بيموت من الحب، ثم رن جرس البيت وذهب زياد ليفتح وجد ريهام، قال لها لا احبك، فنهارت مرة آخرى، قالت له سأسجنك، خرجت، بالفعل ذهب كل من زياد ووالده للشرطة وقال زياد أريد الرجوع لريهام، من هنا إنتهت الحلقة الثالثة.




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