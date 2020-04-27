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أرسنال يقترب من حسم صفقة ويليان هذا الصيف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
اقترب مسئولو فريق أرسنال من حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب فريق تشيلسي الحالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد ويليان مع البلوز في نهاية الموسم الجاري، ولم يصل الطرفين إلى اتفاق لتجديد العقد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ESPN، إن ممثلوا ويليان يرون أن آرسنال هو النادي الأكثر حرصًا على التعاقد مع البرازيلي في الصيف.

وكان نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع ويليان خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ولكن صرف المسئولين داخل النادي الكتالوني نظر عن التعاقد مع لاعب تشيلسي.

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