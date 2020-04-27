ملخص أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "عمر ودياب"





أثناء سير الفنان علي ربيع، برفقة مصطفى خاطر لتوصيل الخمسة مليون جنية، ليرفع عمر السلاح على دياب.



ويقول له أنه بيلعب بالطبنجة ويسرع من سيره للسيارة، ويخرج له العنوان الذي سوف يصل اليه في حدائق البستان، ويحلمون سويا اذا أخذوا ال 5 مليون جنية ويبنون أحلاما، ودياب يحلم أنه يفتح محل بيتزا، وعمر يقول له ونسميه عماير المعمورة.



وعند ايصالهم ال5 مليون جنية يتشاجر معهم الفنان عبدالله مشرف الذين يصلون اليه المبلغ، ويطالبهم بامضاء وصل أمانة لوجود 50 جنية مقطوعة.



ويعترض الفنان علي ربيع أنه لا يمضي أي وصولات أمانة يكفي ما مضاه من قبل، ثم يخرج الفنان مصطفى خاطر 49 جنية ويعترض الفنان عبد الله مشرف على الجنية المتبقي ويتشاجر معهم.



حتى في النهاية يخرج له الفنان مصطفى خاطر الجنية المتبقي ولكن من سوء الحظ عند امضاء الفنان عبد الله مشرف أنه قد استلم المبلغ المطلوب ايصاله، يفارق الحياة وينصدم الفنان مصطفى خاطر قائلا"لازم يمضي أنه استلم الفلوس"، ويصرخ الفنان علي ربيع.



يذهب الفنان علي ربيع والفنان مصطفى خاطر لمنزل الفنان. الذي يعمل لدى الفنان عبد الله مشرف قبل مماته.



ويطالبه الفنان مصطفى خاطر بأن يمضي ليقول له الفنان. أن يصبر ثلاثة أشهر، ويتشاجر معهم ويقول لهم أن يصبر حتى يأتي أبنه ويمضي الاستلام.



ويحذر الفنان مصطفى خاطر الفنان علي ربيع أن لا يتحدث كثيرا أمام ابنه لانه في صدمة ممات والده، وعندما يأتي ابن الفنان عبد الله مشرف يتفاجئ عمر ودياب بفرحة أبنهم.



ويعزيه الفنان علي ربيع قائلا: "ألف مبروك ونجيلك في حاجة وحشة"، ليضحك ابنه بشدة فرحا لموت والده، وعندما يطالبه عمر ودياب بامضاء استلام ال 5 مليون جنية يقوم بطردهم.



يستعين الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر بشخص لكي يتم مساعدتهم باسترجاع المبلغ، ويقترح عليهم أنه سوف يسرق وليعترض الفنان مصطفى خاطر على فكرة السرقة ليرد الفنان علي ربيع أنهم ليس هما من يقوموا بالسرقة.



وأثناء حديثهم يتصل بهم المسئول عن العمل والذي أعطاهم المبلغ، وعند عدم ردهم يقلق المسئول ويقوم الفنان مصطفى عمر والفنان فاروق هاشم بالتحريض ضد عمر ودياب وأنهم قد سرقوا المبلغ.



ليبدأ الفنان مصطفى عمر والفنان فاروق هاشم باشعال الموقف وابلاغه أنه يجب أن يبلغ البوليس حتى لا يفصلوا صاحب الشركة لأنه أعطى مبلغ كبير لكل من عمر ودياب.



ليتصلا بالفعل بعد أن أعطي الفنان فاروق هاشم رقم البوليس للمسئول قائلا"122، أتصل بسرعة"، ويقول الفنان مصطفى عمر "لازم نبلغ ربنا يستر بقا".



وذهب البوليس الى منزل الفنان محمد محمود للبحث عن الفنان علي ربيع لأخذهم ال5 مليون جنية، وابلاغ الشركة ضدهم، ليصرخ الفنان محمد محمود أنه لا يفوت الى السجن مرة أخرى يكفي ما حدث أثناء شرائهم للسيارة.



ويقول الفنان محمد محمود للبوليس أن كل ما معه 640 جنية، ويطلب من البوليس أن يأخذهم ويحبس عمر ودياب بالمبلغ المتبقي.



ثم يذهب البوليس الى منزل مصطفى خاطر للبحث عنه لتصرخ الفنانة نهال عنبر نادمة أنها قامت بفرش السجاجيد، ولم يعثر البوليس عليهما.



يذهب الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر برفقة المسئول عن السرقة لكي يقومان بسرقة الفيلا ويجدوا عزاء.





ويقترح الفنان مصطفى خاطر أنه سيدخل العزاء، ويذهب الفنان علي ربيع برفقة اللص الذي معه لسرقة الخزنة.





ويجد الأشخاص يذهبون ليأتي ابنه لكي يخرجه ويقول الفنان مصطفئ خاطر "مش همشي الا لما اقعد حبة كمان المرحوم كان حبيبي"، ويحاول تعطيل الوقت قائلا: "أي حد لازم ينجز لو بيسرق ملايين لازم ينجز أحبتي في الله" ويفعل هذا لكي يحذر الفنان علي ربيع في الاسراع بالسرقة.



وعند سرقة الخزنة يتفاجئ أن الخرنة تفتح بالكمبيوتر ليرد الفنان علي ربيع قائلا: "أفتحلك هوتسبوت".



تأتي زوجة الفنان عبد الله مشرف لتصيح في أبن الفنان عبد الله مشرف أنه قام بقتله حتى يورثوا وتذهب الى الخزنة لكي تأخذ المال.



ويلحق بها الفنان مصطفى خاطر حتى يشغلها ويعطلهم قبل دخولهم الى الخزنة حتى لا يكشفوا سرقة الفنان علي ربيع للخزنة.



ولم يستطع الفنان علي ربيع من التمكن من سرقة الخزنة ويهربون سريعا دون سرقة الخزنة، ليتفاجئ الفنان مصطفى خاطر في فشلهم بالقيام بالسرقة ويتشاجر معهم ويرفض الفنان مصطفى خاطر أن يسلم على اللص.



ويكتشف الفنان علي ربيع أن السلاح قد ضاع ويقول "سكتم بكتم ولا كأن حاجة حصلت".





يقرر الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر الذهاب الى الشركة وابلاغهم بما حدث، ويقول لهم المسئول أن الرجل قد مات ولا يوجد مشكلة لهم ولا يتم رفع شكوى ضدهم.



ويكلفهم بمهمة توصيل مبلغ جديد تبلغ قيمته 30 مليون جنية، وأنه يؤمنهم هما فقط لايصالهم هذا المبلغ خصوصا بعد ايصال المبلغ الأول وبذلهم الجهد لكي يسترجعوا الامضاء.



ويطلب من الفنان علي ربيع أن يضع عينه وسط رأسه ليمزح معه الفنان غلي ربيع قائلا "يعني ابقا المسيح الدجال"، ليبلغوا أنهم يجب عليهم التركيز الشديد.