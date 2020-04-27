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ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:52 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أثناء سير الموتوسكيل الذي قام بخطف الفنان يوسف الشريف، يستطيع الفنان يوسف الشريف القفز منه والهروب منه دون شعور سائق الموتوسيكل.

وعند وصول السائق الى المكان المخصص المقرر ايصال زين اليه يقابله الفنان محمد فاروق ويسأل أين زين، ويقول له السائق أنه وراء ظهره ثم يكتشف أنه استطاع الهروب.

ويستخدم الفنان محمد فاروق خدعة ذكية لرجوع الفنان يوسف الشريف، ويهدده ببعض الكلمات في الميكرفون وأن يرجع اليهم ولا يهرب والا سيجلب زوجته وهي حامل وليس في مصلحتها أن تأتي اليهم.

ويستسلم الفنان يوسف الشريف ويعود اليهم مرة أخري لكي يحمي زوجته وابنه الذي تحمل به، وعند رجوعه يضربوا الفنان محمد فاروق وعند سؤال الفنان يوسف الشريف ماذا يريد منه يقول له "كل خير".


وبعد عودة الفنان يوسف الشريف الى مكان العصابة التي قامت باختطافه ومقابلته للفنان محمد فاروق، يلتقي بالفنان محمد لطفي والذي يجسد دور مراد المحروق.

ويطلب الفنان محمد لطفي من الفنان يوسف الشريف أن يتحد معهم وسوف ينقلوا نقلة أخرى، ليرد عليه الفنان يوسف الشريف أنه لا يريد منهم شئ سوى الخروج من هذا المكان.

ليرد الفنان محمد لطفي أنه غير معارض لخروجه، لكن قبل خروجه يريد أن يبلغه بحجم المخاطرة الذي تعرض لها برفقة رجالته لمراقبته والعثور عليه.

ويفصح له عن شخصيته مراد المحروق، ويقول له أنه أكثر واحد نفي من هذا التكتل منذ خمس سنوات بعد القبض عليه والالقاء به في الهند برفقة رجالته، ولم يتبقى سوى هو الوحيد الذي مازال على قيد الحياة ومن يومها أطلق عليه لقب المحروق.

ويبدأ مراد المحروق القص على زين بسرقة الألف ac وأنه هو من قام بهذه السرقة، ويطلب منه لشطارته أن يقوم بمساعدته في الغاء هذه الشفرة، وعندما يرد عليه زين أنه يوجد الكثير من الممكن مساعدته يعترض مراد المحروق أنه يريد زين فقط لأنه الوحيد الذي بإمكانه شحن هذه الشفرة مرة أخرى.

ويرفض الفنان يوسف الشريف قائلا أن عدوهم واحد ولكن أهدافهم مختلفة وانه يريد حل مشكلة الناس والقضاء على مشكلة احتكار الطاقة وانه لا يريد تحقيق هذا الهدف مع مجموعة لصوص مثلهم.

ويحاول الفنان محمد لطفي اقناعه وانه لا يريد الضغط عليه عن طريق زوجته والطلبة الذي يدرسلهم في الملجأ ويريد أن يبدأ معه بالحسنة أولا، وعندما قال له زين أنه سوف يفكر يقول له مراد أنه لم يتم خروجه من هنا الا بعد قراره.

وتأتي مجموعة من الطائرات وتقوم بالهجوم عليهم ويستطيع الفنان يوسف الشريف الهروب منهم بالموتوسيكل.

وبعد القبض على الفنان عبد الرحيم حسن يجلس معه الفنان شريف البردويلي ويعطيه بعض التعليمات وأن ما يفعله هذا كان منذ أيام الحكومات ولكن هما قوات أمن ولا يفرق معه. الحواديت التي يقص عليه الفنان عبد الرحيم حسن.

ويقول له الفنان عبد الرحيم حسن ماذا يريد منه وأنه لا يعرف من هو زين، والسبب الوحيد لذهابه الى الملجأ هو التبرع وكان يجب عليه حماية حفيده قبل الهجوم عليه.

ويقول له الفنان شريف البردويلي أن من حسن حظه هو عدم امتلاكه الوقت الكافي لكي يحقق معه، ولكن سوف يضعه تحت المراقبة وحذره أن تم رصده في شارع به مدرسة حتى ولو تم غلقها لا يندم ساعتها في تعرض حياة حفيده للخطر.

ويذهب الفنان عبد الرحيم حسن الى منزله ويبحث عن حفيده خالد ليطمئن عليه، ويخبره خالد أنه ليس بمفرده ومعه ريناد وأخواتها الذين كانوا بالملجأ.

وبعد قرار اتحاد الفنان عمرو عبد الجليل مع الفنانة سهر الصايغ وقراره في مساعدتها.

بدأ الفنان عمرو عبد الجليل أن يبدأ فعلي اليوم في تنفيذ فكرة الروبورت وبالفعل تم العمل عليه وقام بتحويله الى نسخة مستنسخة من الفنان يوسف الشريف.

وقامت الفنانة سهر الصايغ يإعطاءه عقلا كان يستخدموا والدها أثناء عمله، ليستخدمه في هذه النسخة المستنسخة لزين.

ويقوم الفنان عمرو عبد الجليل بتحذير الفنانة سهر الصايغ من هذا الروبورت وأن عليها أن تجعله لا يقابل غيرها ولا يحتك بالناس حتى لا يكتسب منهم ويصبح مثلهم وخطرا على البشرية.


وتحدث الفنان يوسف الشريف مع زوجته الفنان ناهد السباعي والذي قام باخبارها بتدريسه لمجموعة أطفال بالملجأ، وأنصدمت معترضة على ما يفعله وأنه يورط نفسه بمشاكل وأن لديه مسئوليات وبيت وأهل وأبن لم يرى الحياة حتى الأن.

وقررت التخلي عن مبادئها والموافقة على عرض من مؤنس أحد أفراد الأمن ويريد أخذ نسبة من المحصول بشكل غير رسمي وكانت تعتقد أنها سوف ترفض لكنها تأكدت أنها أضعف بكثير وأهم شئ المحافظة على بيتها وأسرتها.

وأثناء قيامها شعرت بأنها على وشك الولادة وتصرخ باسم زين ليأتي اليها سريعا، ويأخذها الى المستشفى وأثناء وصوله الى المستشفى يجد الطاقة غير متوفرة فيقرر مساعدتهم بخلية طاقة حتى لا تنتظر زوجته كثيرا.

ويذهب الفنان شريف البردويلي للفنان أحمد وفيق ويخبره باستخدام ac 1000 غير رسمي من قبل زين، ليفرح الفنان أحمد وفيق أنه تمكن من مسك شئ ضد زين ويأمر بالقبض على الفنان يوسف الشريف وبالفعل تتوجه القوات الى المستشفى للبحث عنه.

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