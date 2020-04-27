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كيف يحافظ الأهلي على رمضان صبحي!

الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:29 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
يحاول النادي الأهلي الحفاظ على جناح فريقه الأول لكرة القدم، رمضان صبحي، حيث يطالب ناديه الإنجليزي بالبيع النهائي أو تجديد الإعارة.

ويجد الأهلي صعوبة في هذا الأمر بسبب مغالاة ناديه الكبيرة في ملف تسويقه، حيث يطلب هيدرسيفيلد نحو 9 ملايين يورو لبيعه أو 3 ملايين يورو لإعارته.

وأشار الإعلامي سيف زاهر إلى أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يصر على بقاء رمضان صبحي، وطالب بتجديد التفاوض من أجل استمراره.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري 2019-2020، وبداية من الموسم المقبل يعود إلى ناديه الإنجليزي، حال فشل الأهلي في الوصول إلى حل مع هدرسفيلد.

وقال سيف زاهر عبر برنامجه الإذاعي، "رينيه فايلر يصر بشكل كبير على بقاء رمضان صبحي بالأهلي فى ظل الاعتماد عليه بشكل كامل فى التشكيل الأساسي للفريق، وهناك اتجاه في الأهلي لرصد 6 ملايين دولار لحسم الصفقة من خلال 3 أقساط".

جدير بالذكر أن رمضان صبحي كان قد انتقل إلى الأهلي في الموسم الماضي لمدة 6 أشهر، ثم جدد الأحمر إعارته لمدة عام، لتنتهي مدته مع القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.

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