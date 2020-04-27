ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "القمر أخر الدنيا"













تذهب الفنانة ساندي علي برفقة الفنانة بشرى للاطمئنان على أولادها بعد تعرض الأتوبيس الخاص بهم لحادث، ويأتي الفنان مؤمن نور ويطمئن عليهم ويأخذهم.ثم يجلسان في أحد الكافيهات ويبدأ الفنان مؤمن نور بالتحدث مع شقيقته دلال التي تجسد شخصيتها الفنانة بشرى وهو ينظر لزوجته الفنانة ساندي علي قائلا: "بس غريبة يعني يا دلال ايه اللي طلعها في دماغك يعني انهاردة".وتقوم الفنانة بشرى بسؤاله لماذا ينظر لناهد عند حديثه معها ليقول لها أنها أستدعتها ومن المؤكد أنها قامت بشكوته اليها، ليبدأ بالتشاجر مع زوجته قائلا: "هو انتي مش حاسة بيا لا بطموحي ولا في تفكيري ومبتفكريش غير في حياتك وبس وأمي اللي مش لاقينها ده كله مش فارق معاكي".لتهدأ بينهما الفنانة بشرى وتذكره أن زوجته صديقتها من قبل تعرفه عليها، وأن وضعهم يزعجها لأنه غير انساني وخصوصا أن لديهم أولاد، ليعترض أنه لم يفةر في السفر الا بعد الاطمئنان على والدته أولا.وتقول الفنانة ساندي علي أنها تعتبر والدته كريمة التي تجسد شخصيتها الفنانة سميرة عبد العزيز والدتها الثانية وتقلق عليها مثلهم، وتبدأ بالتشاجر معه أنه غير متواجد في حياتهم ويقوم بالسهر قبل اختفاء والدته وانشغاله بهذا الأمر.وتهدأ بينهم الفنانة بشرى وتذكر الفنان مؤمن نور بأن هذه زوجته التي يحبها وحارب لكي يتزوجها.لترد الفنانة بشرى مهدئة أخيها أحمد وتشرح له أن مدير المدرسة يرسل خالد للتحدث معه، لكن الفنان مؤمن نور يعترض ويخبرها أنه يرسله لاخباره أن عقد عمله في المدرسة قد أنتهى.ويقول الفنان هشام اسماعيل للفنانة بشرى أنه قال ما لديه وبلغ الرسالة وعليها التصرف مع أخيها، لتستعين الفنانة بشرى بزوجة أخيها الفنانة ساندي علي للتحدث مع زوجها الفنان مؤمن نور لكنها ترفض قائلة"مليش دعوة انتي عيزاه يقول تاني اني مبفكرش الا في نفسي".ويحاول الفنان هشام اسماعيل اقناع الفنان مؤمن نور بالصبر تجاه عمله وأن العمل لم يتم العثور عليه بسهولة الأن، ويطلب منه أن يعتذر للمدير ويرد الفنان مؤمن نور أنه لم يغلط به وتحدث معه في نطاق العمل فقط وهو من قام باستفزازه.وتطلب الفنانة بشرى من الفنان مؤمن نور أن يلين أموره ولا يصعبها على نفسه في سبيل زوجته وأولاده، ويوافق الفنان مؤمن نور معلنا أنه سوف يتخذ غدا أجازة لسفره مع أخيه أحمد للاطمئنان على والدته أولا.ويقول الفنان سمير بدير للفنان مؤمن نور أن يأتي اليه غدًا المدرسة ويحل مشاكله مع أسامة مدير المدرسة ويرفض الفنان مؤمن نور الذهاب.ويقول له الفنان سمير بدير أن يهدأ ويبحث عن حل في مجال الفوتوشوب لكي يفتح له طريق أحسن، وعند رد الفنان مؤمن نور أن هذا الموضوع يتطلب وقت ومال يرد عليه فتحي "انت وراك ايه يا عم دافينشي اتعلم على مهلك ولو منفعش عند أدهم نشوف حد تاني، وأدهم محترم وشغل شياكة"، ويطالبه أن يفتح هاتفه ويشاهد على الشغل والجروبات.وأثناء تقليب الفنان مؤمن نور في هاتفه يصرخ فجأة قائلا:"يا نهارك أسود يا خالد"، ليرد عليه الفنان سمير بدير قائلا: "فتحي أسمي فتحي'' ليثور عليه الفنان مؤمن نور "يا عم أستنى بقا يا عم أنت"، ويتصل بشقيقته الفنانة بشرى ويتشاجر مع زوجها الفنان هشام اسماعيل لنشره صورة والدته كريمة عبر الانترنت ويطالبه بمسحها على الفور.لينزعج الفنان هشام اسماعيل للفنانة بشرى قائلا: "يا خسارة كانت جايبة 50 لايك".يذهب الفنان محمد الدقاق الى منزل الفنان عمرو عابد أثناء خروجه من المنزل، لتقابله الفنانة ثراء جبيل ويغازلها وتطلب منه أن يمشي على الفور قبل مجئ زوجها جلال حتى لا ينزعج.ولكن الفنان محمد الدقاق يستمر بالوقوف ويقول لها أنه قرر أن يمر عليها ان كانت تحتاج لعيش، ويفتح معها مجال للحديث ويسأل عن ابنتها كريمة قائلا" هي كوكي فين"، وتخبره أنها نائمة ويطلب منها أنه كان يريدها تطلع لوالدته تلعب معها.لتسخر منه وتطلب منه أن يمشي قبل ما زوجها يثور عليهم بمصيبة وتغلق الباب في وجهه بعنف.يذهب الفنان هشام اسماعيل برفقة الفنانة بشرى والفنان مؤمن نور والفنانة ساندي علي وأولادهم لكي يريهم ديكورات المنزل الذي قام أخيه شوقي بتصميمه على ذوقه.لينصدما جميعهما بسبب الديكورات فيما عدا الفنان هشام اسماعيل الذي أحبب الديكورات كثيرا، وتقول الفنانة بشرى أنها لا تتحدث وتترك أخيها أحمد وزوجته أن يقول رأيه ليسكتا غير مدركين ماذا يقولان بسبب بشاعة الديكورات.وتتشاجر معه الفنانة بشرى قائلة: "أيه القرف ده والألوانات دي ده ذوق وديكورات ده تسد النفس"، ليثور عليها الفنان هشام اسماعيل بسبب سخريتها من الديكورات التي بذل فيها جهد من أخيه.وتطالبه الفنانة بشرى بتغيير الديكورات على الفور وأنها تفرق معها كثيرا في الراحة النفسية والشياكة وأنه منزلها التي تسكن به وأنها شفافة وأخيه وزوجته هم أصحاب الرأي.وتطلب أن جميع هذه الديكورات يجب أن تتهد ويرفض الفنان هشام اسماعيل قائلا أنهم مسافرين خلال هذه الأيام وترفض الفنانة بشرى السفرحتى بعد الاطمئنان على والدتها وتصرح أنها ستطلب مهندس ديكور وأخيها أحمد هو الذي سيشرف عليه.وأحضرت صديقة الفنانة ثراء جبيل بعض أدوات الميكب لها لطلبها منها هذا.وتضع الفنانة ثراء جبيل التي تقوم بدور مجدية من الميكب ولكن بشكل مبهرج، وعند مجئ الفنان عمرو عابد تأخذ رأيه في مظهرها لينظر لها نظرة رعب قائلا لها أن تقوم تغسل وجهها لأنه مرعوب منها.وتلقت الفنانة هدى الأتربي اتصالًا تحدد خلالها موعد جلستها في أخر الأسبوع.وتستعد للذهاب الى المحامي حسن الخاص بها وتتحدث معها والدتها الفنانة حنان يوسف وتقول لها لماذا تتحدث معها بهذه الطريقة، لتتشاجر معها الفنانة هدى الأتربي قائلة أن لو كان لديها أخ راجل كان من المفترض أن يجلب لها حقها من زوجها.وأثناء جلوس الفنانة هدى الأتربي في مكتب المحامي لانتظاره، تجد شجار في الشارع وتقف من الشباك لتشاهد الفنانة سميرة عبد العزيز جالسة على الكرسي وحولها مجموعة رجال يعطوها عصير، لتدقق النظر وتتأكد أنها كريمة والدة جلال وهنا تنتهي الحلقة.