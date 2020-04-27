الأهلي السعودي يسعى لضم صفقتين من العيار الثقيل

يستهدف نادي أهلي جدة السعودي لتدعيم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، ,ذلك بناءًا على رغبة المدير الفني الحالي للفريق، فلادان ميلويفيتش.





وأكدت تقارير صحفية أن نادي الأهلي يسعي للتعاقد مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس محترف فريق الوحدة السعودي، والثاني المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب.





وأكد سعيد العويران نجم منتخب السعودية السابق أن البرازيلي انسيلمو اقترب من الرحيل عن صفوف نادي الوحدة الصيف المقبل، مؤكدًا احتمالية انتقاله لأحد الفريقين الأهلي أو الهلال في الموسم المقبل.





من ناحية أخري اقترب جمال بلعمري من الرحيل عن صفوف نادي الشباب السعودي، بعد خلافات اللاعب مع إدارة النادي، ومقاطعته لتدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.





ومن المنتظر أن يتحرك نادي أهلي جدة لحسم الصفقتين خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي.



