بعد عرض الحلقات الأولى.. الجمهور يشيد ببراعة أحمد شعيب وإلهام علي في "اتجاه خاطئ"





أشاد رواد التواصل الاجتماعي بأحداث المسلسل السعودي "إتجاه خاطئ" وأعربوا عن إعجابهم الشديد به، وهو يعرض على منصة جوي الإلكترونية.حيث قاموا بتدوين مجموعة من التغريدات التي أثنوا من خلالها بأداء طاقم العمل بأكمله ولاسيما النجمان أحمد شعيب وإلهام علي بعدما تألقا في تجسيد شخصيات جديدة ومميزة.جدير بالذكر أن مسلسل «اتجاه خاطئ»، تم تصويره في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، من بطول الفنان تركي اليوسف وعبدالعزيز السكيرين وأحمد شعيب والهام علي وجريس، إخراج محمد لطفي، إنتاج إياد الخزوز.