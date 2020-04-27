سعد الصغير يحاول إخراج العفريت من خادمة فيفي عبده (فيديو)









أطل أمس المطرب الشعبى سعد الصغير على قناة Mbc، ببرنامج "خلى بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.وقامت فيفي عبده، ببعض المقالب في روجينا، منها أنها اوهمت سعد الصغير أن خادمتها "ملبوسة"، وبها عفريت، وحدثت بعض المشاجرات بين الخادمة وبين سعد الصغير، وذلك في حمام فيلا "فيفي عبده"، وفي النهاية حاول سعد الصغير أن يخرج العفريت منها.ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.