كاف يرفض إلغاء دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" يرفض إلغاء بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، ويتمسك بإستئناف مباريات الدور نصف النهائي للبطولة القارية، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.





وحسبما ذكر موقع " " المغربي، حدد "الكاف" 3 مواعيد مبدئية جديدة لاستكمال منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا،حيث قرر "الكاف" استئناف مباريات الدور نصف النهائي الإفريقي أواخر شهر يونيو المقبل حال انتهاء أزمة كورونا.





أما فى حال عدم استقرار الأوضاع بسبب فيروس كورونا، استقر الاتحاد الإفريقي على إقامة الدور قبل النهائي خلال شهر يوليو، وفى حالة استمرار تفشي المرض، حدد "الكاف" شهر أغسطس كخيار أخير لإستكمال منافسات البطولة.





وكان من المفترض أن يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى، والزمالك مع الرجاء المغربى، فى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقى تأجيل المنافسات لأجل غير مسمي بسب أزمة فيروس كورونا.



