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خاص - الممثل السعودي أحمد شعيب يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دوره في "اتجاه خاطئ"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعرب الممثل السعودي أحمد شعيب، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "إتجاه خاطئ" والذي يعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي عبر أحد المنصات الالكترونية.

وقال شعيب في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه يقدم شخصية جديدة من خلال العمل وكشف عن تفاصيلها قائلًا: "أُجسد شخصية المحقق الصارم الذي يفهم في لغة العيون والجسد".

وأضاف شعيب، أن الذي لفت انتباهه لهذا العمل هي فكرة النص ومساحته بالعمل ناهيك عن انه من الأدوار الجديده والتي لم يسبق له تجسيدها في أعماله السابقة.

جدير بالذكر أن مسلسل «اتجاه خاطئ» من بطولة الفنان تركي اليوسف وعبدالعزيز السكيرين وأحمد شعيب والهام علي وجريس، إخراج محمد لطفي، إنتاج إياد الخزوز.

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