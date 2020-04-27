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ألمانيا تسجل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 110 وفيات

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الاثنين، تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 110 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية في ألمانيا، في وقت سابق، انخفاض حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي لليوم الثالث في البلاد.

 

وقال المعهد الألماني، إن عدد الإصابات ارتفع بمقدار 1737 ليصل إلى 154.175. يبلغ عدد القتلى في البلاد 5.640 - بزيادة 140 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

 

وأضاف أن عدد الإصابات اليومية بـ Covid-19 يجب أن ينخفض إلى بضع مئات يوميًا قبل رفع إجراءات الإغلاق الإضافية.

 

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

 

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

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