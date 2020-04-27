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تسجيل 1396 إصابة و48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الهند

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الهند، صباح اليوم الاثنين، 1396 إصابة و48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

كما سجلت وزارة الصحة الهندية، في وقت سابق 66 وفاة إضافية و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37845.

 

وأعلنت وزارة الصحة الهولندية، تسجيل 138 وفاة جديدة و708 إصابات إضافية بفيروس كورونا، كما سجلت 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وكشف المعهد الهولندي للصحة (RIVM)، عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 34134 وبلغت حالات الوفاة 3916.

 

وأكد المعهد الهولندي، أنه يعلن فقط عن الحالات والوفيات التي تم تأكيدها عن طريق الاختبار، في حين أن الأرقام الفعلية أكبر من ذلك.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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