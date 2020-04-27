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بالفيديو.. تفاصيل أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 3

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:22 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
شهدت أحداث مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 تفاصيل ومواقف كوميدية جديدة، حيث يقترح الفنان بيومي فؤاد، على نجليه تيمون وبومبا، ويجسد شخصيتهما أكرم حسني والفنان أحمد فهمي، تكوين فرقة موسيقية يعرضان من خلالها أعمالهما الغنائية وتحمل اسم "مزاج التلميذ".

وخلال أحداث الحلقة 3 مسلسل رجالة البيت، يقوم بيومي فؤاد بتأجير مسرح لـ تيمون وبوما بتقديم جفل غنائي عليه وتم تقديم أغنية بعنوان  verb to bt .

وشهد مسلسل رجالة البيت الحلقة 3، مشادة بين تيمون وبومبا خلال مؤتمر صحفي عفد لهما أمام الجمهور.


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