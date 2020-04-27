بريطانيا: الوقت ليس مناسبا لرفع قيود فيروس كورونا

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قال وزير الصحة البريطاني إدوارد أرغار، اليوم الاثنين، إن الوقت ليس مناسبًا لتخفيف إغلاق الفيروس الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



وقال: "سيقودنا العلم في هذا الشأن. وفي الوقت الحالي، لا يقول العلم أننا مستعدون لرفع القيود المفروضة على الناس ". مضيفا ان الامة "حققت تقدما كبيرا... لكننا لم نصل الى هناك بعد"، وأن قيود الإغلاق في المملكة المتحدة كانت فعالة وأن "الآن ليس الوقت المناسب للتوقف".



بدأت العديد من البلدان في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك سويسرا وإيطاليا، في تخفيف بعض القواعد التي تم إدخالها للحد من انتشار الفيروس.



يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العمل اليوم الإثنين، وسيرأس الاجتماع اليومي للحكومة حول فيروس كورونا في الصباح.



ذكرت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 154.037 حالة إصابة بالفيروس الجديد، و20.795 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

