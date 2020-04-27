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لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:24 ص
هدى عبدالرازق
قالت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، إن الفنان أحمد العوضي أجاد فى تقدم دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، الذي يتناول سيرة زوجها الشهيد أحمد منسي، معقبة: "لما بشوفه في المسلسل بكرهه".

وعن شعور الشهيد المنسي تجاه الإرهابي عشماوي، كشفت "سليم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن زوجها كان أحيانا يتحدث عن عشماوي بتوعد، معقبة: "كان عايز يثأر، وكان بيقول أشوفه أو أطوله"، متابعة: "أكيد أحمد شايفنا وعارف أن حقه رجع".

وعن رد فعل أولادها عندما شاهدوا المسلسل، أوضحت أن حمزة ابنها الأكبر يبلغ 12 عاما الآن ويتابع المسلسل بدقة، مضيفة: "عالية بنتي بعد المسلسل حضنتني وقالتلي بابا كان شكله طيب أوي".

وفي وقت سابق، قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.

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هشام هشماوي مسلسل الإختيار البطل المنسي الإختيار أول أيام رمضان أرملة الشهيد أحمد المنسي أحمد عوضي

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