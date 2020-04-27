Advertisements

مرتضى منصور يهاجم برنامج رامز مجنون رسمي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:15 ص
مرتضى منصور يهاجم برنامج رامز مجنون رسمي
مرتضى منصور يهاجم برنامج رامز مجنون رسمي
ريهام عبد المحسن
هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمي الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر فضائية إم بي سي مصر .

ونشر مرتضى منصور فيديو عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب طالب فيه بإيقاف البرنامج الذي يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف في مشهد كارثي لبرامج المقالب.

وأكد مرتضى منصور أنه لن يصمت على أي إهانة للزمالك في البرنامج وطالب المسئولين في الإعلام بضرورة التحرك من أجل إيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.

وكان رامز جلال قد استضاف التونسي علي معلول نجم الأهلي في ثاني حلقات البرنامج.

وأثار علي معلول غضب جماهير الزمالك عقب رده على مداعبة رامز جلال بأنه يستطيع الحصول على توقيعه للزمالك تحت تهديد الثعبان الذي أحضره له في البرنامج ليرد النجم التونسي قائلا:"لأ .. هات التعبان أحسن".

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 22 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ يوم

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 22 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 14 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة