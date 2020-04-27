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سويسرا تبدأ بتخفيف قيود فيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بدأت سويسرا تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا بعد ستة أسابيع من فرضها قيودًا صارمة على الحياة العامة. وأعلن المجلس الاتحادي السويسري عن خطة من ثلاث مراحل تهدف إلى تخفيف إغلاق البلاد.

اعتبارًا من اليوم: يُسمح بإعادة فتح مصففي الشعر أو مستحضرات التجميل أو استوديوهات الأظافر ومراكز الحدائق ومحلات الزهور.
يُسمح للأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي بإعادة فتح عيادتهم.

يُسمح للمستشفيات بإجراء التدابير الطبية التي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يجب أن تلتزم المتاجر والشركات بأنظمة النظافة الأكثر صرامة وأن تتأكد من أن العملاء يحافظون على المسافة الاجتماعية المطلوبة.

قالت السلطات الفيدرالية السويسرية إن ارتداء الكمامات ليس إلزاميًا، ولكن سيتم توفير مليون كمامة يوميًا لمدة أسبوعين من اليوم إلى تجار التجزئة.

كما أنه من المقرر إعادة فتح المزيد من المتاجر والمدارس الابتدائية خلال أسبوعين آخرين، اعتبارًا من 11 مايو.

من المقرر افتتاح مؤسسات التعليم المهني والعالي وكذلك المكتبات وحدائق الحيوان والمتاحف اعتبارًا من 8 يونيو، شريطة ألا يرتفع عدد إصابات Covid-19 بشكل ملحوظ.

أبلغت سويسرا عن 29.061 حالة إصابة بالفيروس الجديد و1.337 حالة وفاة، وفقًا للمكتب الاتحادي للصحة العامة في البلاد.

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