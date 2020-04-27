ألمانيا تفرض ارتداء الكمامات الاجباري في الأماكن العامة



تتطلب جميع الولايات الأخرى من المواطنين تغطية أفواههم وأنوفهم في المتاجر وفي وسائل النقل العام.



تطلب أكبر ولاية في ألمانيا، شمال الراين - ويستفاليا، من المواطنين تغطية أفواههم وأنوفهم عند زيارة الأطباء وعندما يستقبلون عمالًا مفيدين في منازلهم.



في ولاية شليسفيغ هولشتاين في أقصى الشمال، لا يسري القانون الذي يتطلب الكمامات حتى يوم الأربعاء.



وأوصت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل المواطنين على وجه السرعة بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة عندما خففت بعض القيود المفروضة على الحياة العامة لمكافحة جائحة الفيروس التاجي قبل أسبوع.





سيُطلب من جميع سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونًا تقريبًا ارتداء الكمامات في الأماكن العامة اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا للإعلانات على مواقع الويب الفيدرالية.ألمانيا بلد لامركزي، لذا فإن لكل دولة مجموعة قواعدها الخاصة بها. إليك تفاصيل متى وأين يجب ارتداء الكمامة:العاصمة برلين هي الأكثر تراخيًا، حيث يفرض ارتداء الكمامات فقط عند ركوب وسائل النقل العام.