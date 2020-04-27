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بنك اليابان يحذر من انكماش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 5٪

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
يتوقع بنك اليابان أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 3٪ إلى 5٪ هذا العام - وهو خروج حاد عن توقعاته في بداية العام، والتي توقعت نموًا طفيفًا، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وكتب البنك المركزي في بيان صدر يوم الاثنين حيث اختتم اجتماعًا سياسيًا مختصرًا، "من المرجح أن يظل الاقتصاد في وضع خطير في الوقت الحالي بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد في الداخل والخارج".

وبينما قال إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يتحسن مع تلاشي الفاشية، أضاف البنك المركزي أن "التطورات المستقبلية غير واضحة للغاية". فقد توقع المسؤولون في وقت سابق نموًا بين 0.8٪ و1.1٪ لعام 2020.

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، اليوم الاثنين، في اجتماع السياسة، والذي يستمر عادة يومين ولكن تم اختصاره إلى نصف يوم فقط هذا الشهر. لكنه أعلن عن المزيد من الإجراءات التيسيرية في الوقت الذي يحاول فيه تعويض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي ومعالجة ضغوط تمويل الشركات.

وقال البنك المركزي إنه سيشتري الآن كمية غير محدودة من السندات الحكومية، ويتخلص من سقف سنوي يبلغ 80 تريليون ين (745 مليار دولار). كانت هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، حيث كان البنك المركزي في السنوات الأخيرة يشتري حوالي ربع هذا المبلغ سنويًا، لذلك كان لديه مساحة كبيرة لزيادة مشترياته حتى دون إزالة الحد الأقصى.

ومع ذلك، فإن إعلان يوم الاثنين يبعث برسالة مفادها أن اليابان ستفعل كل ما في وسعها لدعم اقتصادها. خصص رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالفعل ما يقرب من 1.1 تريليون دولار لحماية البلاد من تداعيات الفيروسات.

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