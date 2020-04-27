Advertisements

مسلسل عمر ودياب الحلقة 3.. علي ربيع ومصطفى خاطر يتورطان في سرقة 5 ملايين جنيها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:21 ص
مسلسل عمر ودياب
مسلسل عمر ودياب
الفجر الفني
شهدت أحداث مسلسل عمر ودياب الحلقة 3، تفاصيل وأحداث جديدة ممزوجة بالطابع الكوميدي، حيث يتورط علي ربيع ومصطفى خاطر في سرقة 5 مليون جنيه.

تفاصيل الحلقة 3 مسلسل عمر ودياب
يستلم عمر ودياب، عملهما الجديد وهو توصيل مبلغ 5 مليون جنيه من الشركة التي يعملان بها لصاحب شركة أخر، ولكن لسوء حظهما، يتوفى رجل الأعمال والذي قام بدوره عبدالله مشرف، بعد أن وضع الخمسة ملايين جنيها في الخزنة وقام باغلاقها قبل اأن يوقع على استلام مبلغ الخمسة ملايين جنيه.

وحاول علي ربيع ومصطفى خاطر فتح الخزنة لاسترداد المبلغ إلا أنهما يفشلا في ذلك ويتورطا في سرقة الخمسة ملايين جنيه.

وعاد علي ربيع ومصطفى خاطر لمدير الشركة التي يعملان بها وتم اخباره بما حدث معهما إلا النتيجة كانت على عكس توقعاتهما واأكد لهما أنه ليس شرطا أن يقوم العمل المستلم بالتوقيع بالاستلام.

تكليف جديد لعلي ربيع ومصطفى خاطر من صاحب الشركة بعد نجاتهما من سرقة الخمسة ملايين جنيه وهو توصيل سسبيكة ذهب و 3 ملايين جنيه لاحدى الشركات.

مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON  في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.


المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 22 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 9 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 19 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ يوم

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 14 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة