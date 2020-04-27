مسلسل عمر ودياب الحلقة 3.. علي ربيع ومصطفى خاطر يتورطان في سرقة 5 ملايين جنيها





تفاصيل الحلقة 3 مسلسل عمر ودياب

يستلم عمر ودياب، عملهما الجديد وهو توصيل مبلغ 5 مليون جنيه من الشركة التي يعملان بها لصاحب شركة أخر، ولكن لسوء حظهما، يتوفى رجل الأعمال والذي قام بدوره عبدالله مشرف، بعد أن وضع الخمسة ملايين جنيها في الخزنة وقام باغلاقها قبل اأن يوقع على استلام مبلغ الخمسة ملايين جنيه.





وحاول علي ربيع ومصطفى خاطر فتح الخزنة لاسترداد المبلغ إلا أنهما يفشلا في ذلك ويتورطا في سرقة الخمسة ملايين جنيه.





وعاد علي ربيع ومصطفى خاطر لمدير الشركة التي يعملان بها وتم اخباره بما حدث معهما إلا النتيجة كانت على عكس توقعاتهما واأكد لهما أنه ليس شرطا أن يقوم العمل المستلم بالتوقيع بالاستلام.





تكليف جديد لعلي ربيع ومصطفى خاطر من صاحب الشركة بعد نجاتهما من سرقة الخمسة ملايين جنيه وهو توصيل سسبيكة ذهب و 3 ملايين جنيه لاحدى الشركات.





مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

شهدت أحداث مسلسل عمر ودياب الحلقة 3، تفاصيل وأحداث جديدة ممزوجة بالطابع الكوميدي، حيث يتورط علي ربيع ومصطفى خاطر في سرقة 5 مليون جنيه.