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الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تم تسجيل ما لا يقل عن 965.942 حالة إصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك 54.883 حالة وفاة ذات صلة في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

يوم الأحد، أبلغت الجامعة عن 26732 حالة جديدة و1092 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن وتلك الموجودة في الجيش الأمريكي، ومستشفيات المحاربين القدامى والسجون الفيدرالية.

وقد أفادت وسائل إعلامية، يوم الأحد، بتسجيل ما يقرب من 2.9 مليون إصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم.

بينما سجلت الولايات المتحدة 48.529 حالة جديدة من فيروس كورونا و2772 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، فإليك المكان الذي وصلت اليه الأرقام العالمية حاليًا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز (JHU).

بلغ عدد الحالات في الجامعة 2.897.645 حالة في جميع أنحاء العالم حتى يوم الأحد، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا حتى الآن. حتى منتصف الليل، يوجد في البلاد 939.053 حالة وفاة و53789 حالة وفاة.

كما أن إسبانيا لديها ثاني أكبر عدد من الحالات، حيث بلغ 223.759، تليها إيطاليا بـ 195.351.

سجلت 11 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكثر من 50000 حالة حتى الآن، وسجلت خمس دول أكثر من 20000 حالة وفاة.

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