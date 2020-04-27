Advertisements

رئيس الوزراء البريطاني يستأنف مهام عمله اليوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال متحدث باسم داونينج ستريت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعود إلى العمل، اليوم الاثنين، بعد شفائه من فيروس كورونا، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

سوف يتنحى دومينيك راب، وزير خارجية المملكة المتحدة، بعد تفويضه من رئيس الوزراء، مما يسمح لجونسون بالعودة الكاملة.

وأكد داونينج ستريت أن جونسون، الذي كان يقود الطريق سابقًا، "يتوق لاستئناف عمله."

غادر جونسون المستشفى في عيد الفصح يوم الأحد بعد شفائه من Covid-19 وقضى عدة أيام لمزيد من التعافي بالمنتجع الريفي لرئيس الوزراء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا في بريطانيا فيروس كورونا رئيس الوزراء البريطاني

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 19 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 9 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 22 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 18 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ترامب يدعو جونسون لزيارة البيت الأبيض في العام الجديد

مسئول بريطاني: جونسون "بصحة جيدة" و سيعود إلى مكتبه قريبا

بوريس جونسون يواصل مهام عمله من المستشفى

مصادر طبية: بوريس جونسون سيحتاج إلى راحة شهرين حال تعافيه من كورونا

تسلسل زمني.. رحلة علاج بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من كورونا

بريطانيا.. مكتب "جونسون": رئيس الوزراء يحرز تقدما جيدا في شفائه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة