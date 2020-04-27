رئيس الوزراء البريطاني يستأنف مهام عمله اليوم

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قال متحدث باسم داونينج ستريت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعود إلى العمل، اليوم الاثنين، بعد شفائه من فيروس كورونا، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".



سوف يتنحى دومينيك راب، وزير خارجية المملكة المتحدة، بعد تفويضه من رئيس الوزراء، مما يسمح لجونسون بالعودة الكاملة.



وأكد داونينج ستريت أن جونسون، الذي كان يقود الطريق سابقًا، "يتوق لاستئناف عمله."



غادر جونسون المستشفى في عيد الفصح يوم الأحد بعد شفائه من Covid-19 وقضى عدة أيام لمزيد من التعافي بالمنتجع الريفي لرئيس الوزراء.

