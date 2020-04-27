اليابان تسجل 199 حالة إصابة بفيروس كورونا

Advertisements

أعلنت اليابان عن 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد وثلاث وفيات، وفقًا لوزارة الصحة في البلاد.



ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المبلغ عنها في اليابان الآن 14.097، بما في ذلك 364 حالة وفاة. ترتبط حوالي 712 حالة و13 حالة وفاة بسفينة دايموند برينسز السياحية.



ارتفع عدد الحالات المؤكدة من الفيروس في اليابان في الشهر الماضي - محطما الآمال في أن الاستجابة الأولية للحكومة للفيروس نجحت في السيطرة على انتشاره. في 1 مارس، أبلغت البلاد عن 243 حالة.



وعلي صعيد اخر، توقع بنك اليابان أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 3٪ إلى 5٪ هذا العام - وهو خروج حاد عن توقعاته في بداية العام، والتي توقعت نموًا طفيفًا، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



وكتب البنك المركزي في بيان صدر يوم الاثنين حيث اختتم اجتماعًا سياسيًا مختصرًا، "من المرجح أن يظل الاقتصاد في وضع خطير في الوقت الحالي بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد في الداخل والخارج".



وبينما قال إن الاقتصاد الياباني من المرجح أن يتحسن مع تلاشي الفاشية، أضاف البنك المركزي أن "التطورات المستقبلية غير واضحة للغاية". فقد توقع المسؤولون في وقت سابق نموًا بين 0.8٪ و1.1٪ لعام 2020.

