الري: تقنين زراعة الموز في الأراضي الجديدة فقط (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة معنية بتوفير كميات من المياه لتغطية كافة احتياجات المواطنين، موضحا أنه يزداد الطلب على المياه خاصة في شهر مايو بسبب الزراعات الصيفية.





وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن وزير الري وجه بتكوين اللجنة الدائمة لمتابعة تحديد الزراعات الشرهه في استخدام المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث تقرر تقنين مساحة الأراضي المنزرعة موز في الأراضي الجديدة فقط أي الأراضي الصحراوية.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن هذا القرر لا يعني أن مصر لن يكون بها أراضي منزرعة موز، مؤكدا أنهم يعملون على تطهير الترع للاستفادة منهم بشكل جيد.





وقد اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بمصلحة الري، وذلك بخصوص متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فيما يخص تأهيل الترع.





وقال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، إن الهدف من تأهيل الترع المتعبة هو تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائية، والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كمًا ونوعًا، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافه الى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين.









أضاف خالد أن وزارة الموارد المائية والرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الاعوام القادمة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لحوالي 650 كيلو متر طولى خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان.





ِأوضح خالد أن اعمال التأهيل والتطوير للترع لها مردود واهمية قصوى حيث تعمل على ترشيد الاستخدامات المائية وتوفير تكاليف الصيانة بنسبة تتجاوز 75٪؜ ويترتب عليها العمل على تحقيق عدالة توزيع المياه بين بدايات الترع ونهاياتها وكذلك تساعد علي حسم اي شكاوي اختناقات المياه في نهايات الترع بالاضافة الى تقليل التسرب والبخر والمساعدة علي تخفيض منسوب المياه السطحية.



