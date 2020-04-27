Advertisements

الري: تقنين زراعة الموز في الأراضي الجديدة فقط (فيديو)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:41 ص
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة معنية بتوفير كميات من المياه لتغطية كافة احتياجات المواطنين، موضحا أنه يزداد الطلب على المياه خاصة في شهر مايو بسبب الزراعات الصيفية.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن وزير الري وجه بتكوين اللجنة الدائمة لمتابعة تحديد الزراعات الشرهه في استخدام المياه، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث تقرر تقنين مساحة الأراضي المنزرعة موز في الأراضي الجديدة فقط أي الأراضي الصحراوية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن هذا القرر لا يعني أن مصر لن يكون بها أراضي منزرعة موز، مؤكدا أنهم يعملون على تطهير الترع للاستفادة منهم بشكل جيد.

وقد اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بمصلحة الري، وذلك بخصوص متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فيما يخص تأهيل الترع.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، إن الهدف من تأهيل الترع المتعبة هو تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائية، والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كمًا ونوعًا، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75% بالإضافه الى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وايضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين.


أضاف خالد أن وزارة الموارد المائية والرى كانت تعمل على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير وصيانة للترع خلال الاعوام القادمة وخصوصا فى محافظات الصعيد وتستهدف البدء بأعمال التأهيل لحوالي 650 كيلو متر طولى خلال العام المالى القادم 2020-2021 بمحافظات بنى سويف وأسوان.

ِأوضح خالد أن اعمال التأهيل والتطوير للترع لها مردود واهمية قصوى حيث تعمل على ترشيد الاستخدامات المائية وتوفير تكاليف الصيانة بنسبة تتجاوز 75٪؜ ويترتب عليها العمل على تحقيق عدالة توزيع المياه بين بدايات الترع ونهاياتها وكذلك تساعد علي حسم اي شكاوي اختناقات المياه في نهايات الترع بالاضافة الى تقليل التسرب والبخر والمساعدة علي تخفيض منسوب المياه السطحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الري زراعة الموز المياه الفجر الري أحداث مسلسل فلانتينو

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 9 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 22 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"نائب إهناسيا" يطالب بتطوير منظومة الري وتطهير الترع والمجاري

وزارة الزراعة: تجهيز معدات الجهاز استعدادًا للموسم الصيفى الجديد

"الري": هناك فجوة بين الاحتياجات والموارد المائية المتاحة

محافظ الفيوم يبحث مع سفيري إيطاليا والاتحاد الأوربي سبل التعاون

استعدادا للسدة الشتوية.. "الري" تبدأ تخفيض المنصرف من السد العالي

مدبولي يوجه بإعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الري الحديث

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة