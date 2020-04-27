"هوندا سيفيك" تتصدر قائمة السيارات الأكثر عرضة للسرقة بأمريكا.. اعرف السبب!

نشر موقع "Motor 1" المتخصص في موضوعات السيارات تقريرًا عن أكثر السيارات تعرضًا للسرقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام 2018.





وبخلاف المتعارف عليه أن لصوص السيارات يبحثون عن السيارات الفارهة التي تجلب عليهم ربحًا ماليًا كبيرًا عند إعادة بيعها، تصدرت سيارة هوندا سيفيك سيدان اليابانية قائمة السيارات الأكثر تعرضًا للسرقة.





ووفقًا لتقرير "Motor 1" الذي يستند إلى بيانات رسمية صادرة عن السلطات الأمريكية، فإن متوسط حالات السرقة التي تتعرض لها هوندا سيفيك سنويًا تصل إلى 38.426 ألف حالة سرقة معظمها موديل 2000.





ويرجع السبب في إقبال اللصوص على هذه السيارة إلى سهولة إزالة وإعادة تركيب الوسائد الهوائية بها، والتي يبلغ سعر الوحدة منها أكثر من 500 دولار.





وجاءت السيارة هوندا أكورد سيدان في المركز الثاني بقائمة السيارات الأكثر التي يقبل اللصوص على سرقتها، إذ بلغ معدل حالات السرقة لهذا النوع خلال عام 36.815 ألف سيارة.





ويقول خبراء أن هوندا أكورد من السيارات الأكثر شعبية وإقبالا في الولايات المتحدة، ولذلك يسعى اللصوص لسرقتها كونها سهلة في بيعها عن غيرها من السيارات.





أما المركز الثالث فكان من نصيب فورد F-150 البيك أب التي تعد كذلك من أكثر السيارات مبيعًا في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية.





وبحسب إحصاءات رسمية فقد بلغ معدل حالات السرقة المسجلة لدى السلطات باسم فورد F-150 نحو 36.335 سيارة أغلبها موديل 2006.





وبالمركز الرابع جاءت شيفرولية سيلفرادو بيك أب والتي تعرض مالكو 31.566 ألف نسخة منها للسرقة، معظمهم كان يمتلك موديل 2004 من تلك السيارة.



