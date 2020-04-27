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أمين الفتوى يوضح 5 أمور مستحبة في الصيام والإفطار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:43 ص
الافطار في رمضان
الافطار في رمضان
يسعى كل مسلم صائم أن يدرك كل ما هو مستحب أثناء الصوم ليجزى به، وترتفع درجاته وينال الحسنات خلال شهر البركات شهر رمضان الفضيل، وقد ورد سؤال الى دار الافتاء المصرية من سائل يقول: "ما هى مستحبات الصوم؟".

أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر للصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، قائلاً إن هناك عددًا من الفقهاء الذين ذكروا مستحبات الصوم مستعينين بأقوال رسول الرحمة -صلى الله عليه وسلم- وهي:

1- التسحر لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "تسحَّروا فإن في السُّحورِ بركةً".

2- تعجيل الإفطار لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم :"لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْر".

3- الدعاء عند الفطر وأثناء الصوم كما ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- :" ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ".

4- الإفطار على رطب أو تمر اقتداءً بالنبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- فكان يفطر على رطب أو تمر فإن لم يجد يشرب حثيات من الماء.

5- الكف عما ينافي الصوم من الفاحش من الكلام فورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ".

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دار الافتاء المصرية امين الفتوى الصيام والافطار السحور التمر التعجيل بالافطار

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