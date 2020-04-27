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أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 27-4-2020 في الأسواق المحلية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
بورصة الدواجن اليوم في الأسواق

تزايد الطلب على الفراخ خلال الفترة الأخيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم الذى يبدأ أول أيامه اليوم الجمعة، ومع وجود زيادة في العرض لتغطية الطلب استقرت أسعار الدواجن بعد شهد سعر الكيلو الدواجن البيضاء من المزرعة 28 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة  نحو 37 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 40 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه 
سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم 27-4-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 40 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر41 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 45 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت ابيض تسمين08.70 ج.م
كتكوت  بيور05.50 ج.م
كتكوت ساسو شيفر04.50 ج.م
كتكوت ساسو جيل ثانى03.00 ج.م
كتكوت سترو ( الجيل الثالث )02.40 ج.م
كتكوت بلدي هجين02.20 ج.م
كتكوت بلدى02.00 ج.م
كتكوت روزي04.00 ج.م
بط بكينى فرنساوى04.80 ج.م
بط مسكوفى12.50 ج.م
بط مولر12.50 ج.م
بط سترو تسمين بيور10.00 ج.م


الإكتفاء الذاتي من الدواجن

سجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًا أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة، ونحقق أكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وأن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.

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