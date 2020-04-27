مسلسل عمر ودياب الحلقة 3.. تفاصيل اتهام علي ربيع ومصطفى خاطر بالسرقة





وفي التفاصيل يستلم علي ربيع ومصطفى خاطر، من أحداث مسلسل عمر ودياب الحلقة 3، وظيفتهما بإحدى الشركات الخاصة، ويطلب صاحب الشركة منهما توصيل مبلغ 5 ملايين جنيه، لصاحب شركة ويقوم بجوره عبدالله مشرف.





يصل علي ربيع ومصطفى خاطر لمقر الشركة فيتفاجئا بوفاة عبدالله مشرف بعد ان استلم المبلغ ووضعه في الخزنة، ولم يمضي على وصل الاستلام.





ويحاول علي ربع ومصطفى خاطر فتح الخزنة لاسترداد المبلغ ولكنهما يفشلا ويتورطا في السرقة.





مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.





تورط الفنان مصطفى خاطر، وصديقه الفنان علي ربيع، في سرقة مبلغ خمسة ملايين جنيه، بعد استلان أول يوم شغل لهما بإحدى الشركات الخاصة، وذلك ضمن أحداث مسلسل عمر ودياب الحلقة 3.