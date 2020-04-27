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الأهلي يحذر لاعبيه من التجمعات ويضاعف العقوبة لمن يخالف

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:46 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
رينيه فايلر
رينيه فايلر

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، اللاعبين بشأن التواجد في تجمعات كبيرة وغير آمنة خلال الشهر الكريم، تحسبًا لعدم الإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار صورة لثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة وسط تجمع كبير من الأصدقاء.

 

وقرر جهاز الكرة بالأهلي مضاعفة العقوبة على اللاعبين، في حال تأكد مشاركة أي لاعب في الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان، نظراً لخطورة الموقف، وقد يودي الأمر لنتائج سلبية.

 

ومنع جهاز الكرة بالأهلي، اللاعبين من كافة التجمعات خلال شهر رمضان، وعدم الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة.

 من جانبه أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

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