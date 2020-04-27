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مسلسل رجالة البيت الحلقة 3 في المرتبة الأولى على مؤشر البحث جوجل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تصدرت الحلقة الثالثة من مسلسل "رجالة البيت" الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، قائمة الأكثر بحثًا على مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية.

مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثة في إطار كوميدي حول رجلين هما تيمون وبومبا ولديهما مسؤليات وأسرة كبيرة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد وويزو إلى جانب ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قناة "أون" في تمام الساعة 8 إلا ربع مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة على قناة "أون دراما" في تمام الساعة 9 مسًاء.

ويعرض على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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