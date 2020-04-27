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سنغافورة تسجل ما يقرب من 800 إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت سنغافورة 799 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجى فى ال 24 ساعة قبل اليوم الاثنين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة فى البلاد.

ومن بين الحالات الجديدة، هناك 14 من السنغافوريين أو المقيمين الدائمين، في حين أن الغالبية العظمى منهم يحملون تصاريح عمل في سكن العمال الأجانب.

في الأسابيع الأخيرة، سجلت المدينة الآسيوية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، حيث تم ربط آلاف الحالات الجديدة بمجموعات في مهاجع العمال الأجانب. للسيطرة على الانتشار، حاولت الحكومة عزل المهاجع، واختبار العمال ونقل المرضى الذين يعانون من أعراض إلى مرافق الحجر الصحي.

سجلت سنغافورة أكثر من 13000 حالة إصابة بفيروس كورونا - وهي أعلى نسبة في جنوب شرق آسيا - و12 حالة وفاة على الأقل، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

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