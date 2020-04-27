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مسلسل كوميدي يتابعه اللاعب محمد صلاح في رمضان.. فما هو؟

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الفني
كشف اللاعب المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح، عن المسلسل الكوميدي الذي يتابعه خلال شهر رمضان الفضيل، وهو مسلسل "عمر ودياب" للنجمان علي ربيع ومصطفى خاطر.

وأوضح محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال خاصية القصص المصورة عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة لعلي ربيع ومصطفى خاطر، مشيرا بها إلى متابعته للمسلسل.

مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON  في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.


مسلسل عمر ودياب إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

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