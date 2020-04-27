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المركزى اللبناني يخفض سعر الليرة مقابل الدولار

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
حدد مصرف لبنان المركزي سعر صرف الليرة عند 3800 للدولار على أن تطبقه شركات تحويل الأموال اليوم الاثنين، مقارنة مع 3625 ليرة يوم الجمعة.

وتراجعت الليرة عن السعر الرسمي المربوطة به عند 1507.5 ليرة للدولار منذ أكتوبر الماضي حين امتدت المصاعب الاقتصادية التي تختمر منذ فترة طويلة في لبنان لتصبح أزمة مالية واقتصادية كبيرة.

ويُطبق سعر الصرف المحدد اليوم الاثنين على تحويلات اللبنانيين المغتربين الذين يرسلون أموالا إلى أسرهم في داخل البلاد من الخارج عبر شركات التحويل المصرفي. وكانت تلك التحويلات متاحة في السابق في لبنان بالدولار.


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