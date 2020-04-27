Advertisements

سانا: مقتل 3 مدنيين في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:52 ص
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن وكالة سانا السورية، بمقتل 3 مدنيين في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل الإعلام السورية، في وقت سابق مقتل مدنيين، وإ صابة آخرون في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية بالقرب من العاصمة دمشق.

 

وأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن الدفاعات الجوية السورية دمرت معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

 

ويضيف التقرير أنه على الرغم من ذلك، قُتل شخصان بشظايا صاروخ إسرائيلي أصاب منزلًا في بلدة سعصا، جنوب غرب دمشق. وتقول سانا إن المنزل تم تدميره.

 

وكان الجيش الإسرائيلي، قد شن ضربة واسعة النطاق" على أهداف إيرانية في سوريا في أعقاب هجوم صاروخي على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرات المقاتلة ضربت عشرات الأهداف، بما في ذلك الصواريخ أرض جو، ومستودعات الأسلحة والقواعد العسكرية.

 

وأضاف الجيش إنه ضرب أيضًا مواقع للجيش السوري بعد إطلاق صاروخ دفاع جوي سوري.

 

وأوضحت إسرائيل، أن الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان كان "دليلًا واضحًا على الغرض من التوطين الإيراني في سوريا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرب دمشق غارات اسرائيلية سوريا اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 17 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 18 ساعة

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ أقل من ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 23 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 19 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ يوم

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الإسرائيلي: ضربنا أهدافا إيرانية ودفاعات جوية سورية

نتنياهو يهدد بمحو إيران من الوجود

21 قتيلا بينهم إيرانيون في القصف الإسرائيلي قرب دمشق

بعد تهديدات سوريا.. هاآرتس: إسرائيل تنشر منظومة الدفاع الصاروخى فى تل أبيب

ارتفاع قتلى قوات النظام السوري بالقصف الإسرائيلي إلى 15

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض 4 صواريخ أطلقت من سوريا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة