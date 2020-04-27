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مسلسل عمر ودياب الحلقة 3 مطلوب على جوجل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "عمر ودياب" الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية.

مسلسل "عمر ودياب" تدور أحداثة في إطار كوميدي حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، يقوم ببطولته الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر وهاجر عفيفي ومحمد محمود.

ويعرض مسلسل "عمر ودياب" على قناة "الحياة" في تمام الساعة 9 مسًاء، على أن تكون الإعادة الاولى الساعة 2 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10 وربع صباحًا.

ويعرض على قناة "أون" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الساعة 6 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 ونصف صباحًا.

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