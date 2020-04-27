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قلبي اطمأن | اعرف الآن موعد عرض برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020 وتردد قناة أبوظبي 2020 (تقديم المساعدات للأسر) Ramadan 2020

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:01 ص
قلبي اطمأن
قلبي اطمأن

قلبي اطمأن | اعرف الآن موعد عرض برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020 وتردد قناة أبوظبي 2020 (تقديم المساعدات للأسر) Ramadan 2020

ننشر لكم متابعينا في بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد عرض برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020 المتخصص في عمل الخير وتقديم المساعدات للأسر المحتاجين والفقراء والأيتام، وينتظر جميع العديد حول العالم موعد عرض البرنامج باعتباره من أفضل البرامج الخيرية هذا العام في الشهر الكريم 2020.

ويُقدم شاب إماراتي مجهول الهوية يدعى "غيث" برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020، حيث إنه لا يظهر بوجهه في هذا البرنامج ولا يريد أن أحد يعرفه.

فكرة برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020
وتعتمد فكرة برنامج قلبي اطمأن على زيارة بيوت الأسر الفقراء في دولة من الدول وتقديم المساعدات لها، حسب إحصائيات وبيانات من المسئولين أو الأهالي حتي تكون هذه المساعدات موجهة للمحتاجين فقط.

برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020
وفي شهر رمضان 2020 يقدم الشاب غيث برنامج قلبي اطمأن من المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يهدف البرنامج في هذا الشهر لمساعدة 1000 طفل يتيم وتوفير الرعاية لهم، فمثلًا في إحدى الحلقات هذا الشهر، زار الشاب "غيث" أسرة في الأردن مكونة من أم و7 أبناء، وقدم لهم مساعدات مادية وشقة يسكنوا فيها بدلًا من المعيشة في غرفة غير مسقوفة في الصحراء، والتقديم لأبنائها في المنازل والتكفل بهم حتى عمر 18 عام.

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن 
ويعرض برنامج قلب اطمأن على عدد من القنوات وفي مواعيد مختلفة، وسنقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بعرض هذا البرنامج الخيري خلال شهر رمضان.

يعرض برنامج قلب اطمأن على "قناة أبوظبي" التي تولت عرضه أيضًا العام الماضي، والذي لاقى شعبية كبيرة في أوساط المتابعين للبرامج الرمضانية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ويعرض برنامج قلبي اطمأن على قناة أبوظبي الساعة 4:20 عصرًا بتوقيت مصر، والإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 10.30 مساًء، أما الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة 2:30 صباحًا.

تردد قناة أبوظبي 2020
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12467.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل ترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قلبي اطمأن | اعرف الآن موعد عرض برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020 وتردد قناة أبوظبي 2020 (تقديم المساعدات للأسر) Ramadan 2020

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