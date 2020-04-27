قلبي اطمأن | اعرف الآن موعد عرض برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020 وتردد قناة أبوظبي 2020 (تقديم المساعدات للأسر) Ramadan 2020

قلبي اطمأن | اعرف الآن موعد عرض برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020 و تردد قناة أبوظبي 2020 (تقديم المساعدات للأسر) Ramadan 2020





ننشر لكم متابعينا في بوابة "الفجر" الإلكترونية، موعد عرض برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020 المتخصص في عمل الخير وتقديم المساعدات للأسر المحتاجين والفقراء والأيتام، وينتظر جميع العديد حول العالم موعد عرض البرنامج باعتباره من أفضل البرامج الخيرية هذا العام في الشهر الكريم 2020.





ويُقدم شاب إماراتي مجهول الهوية يدعى "غيث" برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020، حيث إنه لا يظهر بوجهه في هذا البرنامج ولا يريد أن أحد يعرفه.





فكرة برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020