مخرج شهير يطالب ياسمين صبري باعتزال التمثيل





ومن بين هؤاء المعارضين لفكرة امتلاكها موهبة فنية فهو المخرج الشهير مجدي الهواري، الذي قام بنشر فيديو للراحل محمود عبدالعزيز، الذي طالب ياسمين صبري بالتوقف عن التمثيل بعد مشاركها له في مسلسل جبل الحلال، وعلق "الهواري" على الفيديو قائلا: "بنضم صوتنا لصوت الراحل محمود عبدالعزيز".





وأيده الرأي الفنان عمرو عبد العزيز الذي علق على المنشور قائلا: "وأنا أضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه .. ياسمين صبري تنفع لأي حاجه ممكن موديل ممكن عارضه ازياء".

باتت الفنانة ياسمين صبري، واحدة من أشهر الفنانات في الوقت الحالي، خاصة بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، واختلف الجميع على موهبتها في التمثيل فالبعض يرى أنها تعتمد على جمالها فقط دون وجود موهبة حقيقية في مجال التمثيل، والبعض يرى أنها فنانة موهوبة.

وتابع : " لكن والله والله والله التمثيل ده موهبة إسمه موهبة يعني إن الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل".

جدير بالذكر أنه يعرض لياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"والذي يدور حول العلاقات الاجتماعية التي نمر بها في حياتنا الطبيعية، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، وهبة عبدالغني، وكريم عبدالخالق، وعصام السقا، وغفران محمد، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.