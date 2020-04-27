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الصحة الكويتية: تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:56 ص
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تعافي 206 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات الشفاء إلى 1012، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 19.

 

وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2892.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

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