Advertisements

تفاصيل أحداث مسلسل فلانتينو لعادل إمام الحلقة 3

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عرضت قناة "dmc" الحلقة 3 من مسلسل "فلانتينو" منذ ساعات الذي يشارك به الزعيم عادل إمام الموسم الرمضاني الحالي 2020.

أحداث الحلقة 3

وشهدت الحلقة 3 من مسلسل "فلانتينو" العديد من الأحداث المثيرة حيث قام سطو مسلح على أموال مدارس فلانتينو مما أدى إلى ضياع الفلوس واحتراقها واتهمت اسرة فلانتينو هادي الجيار صاحب مدارس البهاء بهذه الجريمة.

كما قام حمدي المرغني بتقديم باقة من الظهور غلى موظفة الشئون الموظفين التي سبق وتحرش بها ولكنها رفضت المصالحة من حمدي.

أبطال مسلسل "فلانتيو"

مسلسل فلانتينو تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الزعيم عادل إمام وداليا البحيري وحمدي المرغني وبدرية طلبة وسليمان عيد وهدى المفتي.

القنوات الناقلة للمسلسل

يعرض مسلسل "فلانتينو" على قناة "dmc" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو عرض مسلسل أحداث مسلسل فلانتينو

أخبار تهمك

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 15 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 11 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 21 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. "الزعيم" من كواليس مسلسل "فلانتينو"(صورة)

هادي الجيار يكشف لـ الفجر الفني" تفاصيل دورة في مسلسل "فلانتينو"

موعد عرض مسلسل فالنتينو لـ عادل إمام في رمضان 2020

تعرف على موعد عرض مسلسل فلانتينو على قناة DMC في شهر رمضان ٢٠٢٠ وموعد الإعادة

إلقاء زجاجات مولوتوف على مدرسة عادل إمام في أولى حلقات "فلانتينو".. التفاصيل

تعرف على موعد عرض مسلسل "فلانتينو" على قناة DMC دراما

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة