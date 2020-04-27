تفاصيل أحداث مسلسل فلانتينو لعادل إمام الحلقة 3

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عرضت قناة "dmc" الحلقة 3 من مسلسل "فلانتينو" منذ ساعات الذي يشارك به الزعيم عادل إمام الموسم الرمضاني الحالي 2020.



أحداث الحلقة 3



وشهدت الحلقة 3 من مسلسل "فلانتينو" العديد من الأحداث المثيرة حيث قام سطو مسلح على أموال مدارس فلانتينو مما أدى إلى ضياع الفلوس واحتراقها واتهمت اسرة فلانتينو هادي الجيار صاحب مدارس البهاء بهذه الجريمة.



كما قام حمدي المرغني بتقديم باقة من الظهور غلى موظفة الشئون الموظفين التي سبق وتحرش بها ولكنها رفضت المصالحة من حمدي.



أبطال مسلسل "فلانتيو"



مسلسل فلانتينو تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته الزعيم عادل إمام وداليا البحيري وحمدي المرغني وبدرية طلبة وسليمان عيد وهدى المفتي.



القنوات الناقلة للمسلسل



يعرض مسلسل "فلانتينو" على قناة "dmc" في تمام الساعة 6 ونصف مسًاء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.