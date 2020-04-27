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مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.34%

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:57 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

سوق الأسهم السعودية 

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع، بدعم من القطاعات الكبرى، وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل  المؤشر العام - تاسي ارتفاعاً بنحو 0.34% إلى مستوى 6862.12 نقطة بمكاسب قدرها 23.45 نقطة ، وجرى التعامل على عدد 68.74 مليون سهم بقيمة 1.257 مليار ريال موزعة على 61.14 ألف صفقة.


وتصدر قطاع البنوك القطاعات الرابحة بسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الاتصالات بنحو0.29%، كما سجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 0.14%.

وتصدر الارتفاعات  بسوق الأسهم السعودية ، سهم عناية بنسبة 9.34%، وتلاه سهم أبومعطي بنحو 6.81%، كما ارتفع أداء سهم المتحدة للتأمين بنسبة 4.94% ، وبالمقابل تصدر التراجعات سهم وقت اللياقة بنحو 1.95%، وكيان السعودية بنحو 1.84%، والأصيل بنحو 1.55% ، وتصدر سهم الإنماء نشاط التداولات بنحو 8.31 مليون سهم بقيمة 127.463 مليون ريال.


كان المؤشر العام للسوق أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعاً بصعود جماعي للقطاعات، بنسبة 3.54%، إلى مستوى 6838.67 نقطة خاسراً نحو 233.77 نقطة.

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