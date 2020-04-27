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أسماء أبو اليزيد تفاجئ جمهورها بصورة لها من أيام الطفولة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة لها وهي صغيرة تقارنها بصورتها حالياً، وتقارن ملامحها بين الماضي والحاضر وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام ".

وكانت الصورتان "لأسماء" إحدى الصور وهي طفلة صغيرة والآخري الآن وهي كبيرة ، وأخذت تقارن النظرات، ومدي تشابهة الملامح بين الماضي والحاضر ".

وعلقت" أبو اليزيد"علي الصورة قائلة :" نفس النظرة"، مقارنة بذلك بين نظرتها زمان ونظرتها حالياً، وأخذ الجمهور أيضاً يقارن بين ملامحها.

وتبادل جمهور أسماءمعها التعليقات حيث قالو :" في إختلاف في المناخير ولا أنا مش شايف كويس" لترد أسماء قائلة :" كانت كويسة، وجائت باقي التعليقات كالتالي :"جميلة بكل ما تحملة الكلمة من معني، إمتي مسلسل الآنسة فرح

يشار أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"،وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي، رانيا يوسف،هبة عبدالعزيز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، محمد الكيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج.


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