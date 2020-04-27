Advertisements

مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف يثير غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
وكالات

أثار مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، غضب الحكومة الإسرائيلية، حيث أدانت الخارجية، الأحد، عرض العمل الجديد على إحدى الفضائيات المصرية، والذي يتنبأ بزوال دولة إسرائيل.

وقال بيان وزارة الخارجية إن "المسلسل أمر مؤسف وغير مقبول على الإطلاق".

هذا وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

وفي الحلقة الأولى يظهر مدرس تاريخ يؤكد لتلاميذه أن أميركا انهارت وتم القضاء على إسرائيل، وحرر العرب القدس وعاد اليهود لدولهم التي كانوا قد تركوها.. ويحكي لهم التاريخ الحقيقي، لكن فجأة يقتحم مركزه التعليمي قوات نزلت بمراكب فضائية ويقررون محاكمته ويقتلون أحد الأطفال ويقررون نفيه لمركز الإشعاع النووي بتهمة التشويه.

جانبه، قال مؤلف المسلسل، عمرو سمير عاطف، لوكالة "أسوشيتد برس": "إن زوال إسرائيل في المستقبل محتمل في غياب سلام حقيقي واستقرار حقيقي في المنطقة.. يجب أن يقوم السلام على العدل".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ يوم

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ يوم

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ يوم

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 19 ساعة

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 19 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 21 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

لأول مرة.. تعرف على ما قاله الشهيد المنسي عن عشماوي (فيديو)

مجلس الوزراء يكشف موعد تغيير إجراءات الحظر

08:23 ص

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

08:38 م

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة